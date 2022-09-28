В результате пожара в Альметьевске мужчина получил ожоги головы

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Вечером во вторник, 27 сентября, в доме №7 по улице Шевченко в Альметьевске произошел пожар. В подвале загорелись вещи. Огонь распространился по площади порядка двух квадратных метров.

До приезда на место пожарных, 27 жильцов эвакуировались на улицу самостоятельно.

В ходе тушения подвала пожарные обнаружили там 57-летнего мужчину. При помощи маски спасаемого они вывели его на улицу, где передали медикам. Горожанина госпитализировали с ожогами головы.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

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