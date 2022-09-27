На прошлой неделе жители Казани назвали своих новорожденных детей Леей, Вирсавией и Амалем

С 19 по 25 сентября в Казани было зарегистрировано появление на свет 388 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За последнюю отчетную неделю – с 19 по 25 сентября, в Казани было зарегистрировано появление на свет 388 детей. Из них 209 – это мальчики, а 179 – девочки, сообщает ЗАГС города.

При этом специалисты управления составили свой рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей на прошлой неделе.

Так, чаще всего были использованы следующие имена: Илья, Марк, Макар, Александр, Амир, Софья, Ясмина, Есения и Диана.

В список же редких имен в это раз попали: Мунир, Святослав, Амиль, Назим, Лея, Вирсавия и Амаль.

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