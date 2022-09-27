В Чувашии отсрочку от частичной мобилизации хотят дать специалистам системообразующих предприятий

В ряде случаев такие специалисты чуть ли не единственные на предприятии. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во время заседания призывной комиссии Чувашии под руководством главы республики Олега Николаева было принято решение рассмотреть возможность предоставления отсрочки от частичной мобилизации специалистам крупных системообразующих предприятий.

С этой инициативой обратилось их руководство, так как ряд этих сотрудников крайне важен для полноценной работы производств в непростых экономических условиях. Причем в некоторых случаях речь идет действительно чуть ли не единственных специалистах в своем роде на предприятиях.

- Очень важно, чтобы мы выработали правильные подходы. Очевидно, что цифра по частичной мобилизации небольшая, и при слаженной работе эту задачу решим. Одновременно обеспечим достижение задач социально-экономического развития республики, выполнение национальных проектов и достижение национальных целей, которые остаются для нас незыблемыми, - сказал на это Олег Николаев.

В свою очередь военком Чувашии Бахтиер Холиков сообщил, что частичной мобилизации в республике подлежат менее чем 1% от существующего резерва.

- В первую очередь призыву подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики военной техники. При этом приоритет отдается гражданам, имеющим соответствующие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта. Должностные отсрочки будут организованы для работников прокуратуры, следственного комитета, связи и тех предприятий, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности, - сказал Бахтиер Холиков.

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