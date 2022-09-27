Жителя Казани собрались судить за мошенничество с разработкой мобильных приложений на 39 миллионов рублей

Перед задержанием мужчина жил в одной из фешенебельных гостиниц, которой за это задолжал более 635 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовное дело и утверждено обвинительное заключение 32-летнего жителя Казани. Мужчине вменяют совершение мошенничества в особо крупном размере и причинение имущественного вредя путем обмана, сообщает прокуратура Татарстана.

- Свою вину фигурант дела не признал. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время все материалы будут отправлены в суд для рассмотрения по существу, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, с 2020 по 2021 года мужчина собрал деньги с 10 жителей Казани под предлогом инвестиций в разработку сайтов, мобильных приложений для обмена мгновенными сообщениями, а также в строительство и приобретение недвижимости.

Утверждается, что только одна потерпевшая по этому делу из-за действий злоумышленника лишилась автомобиля и двух квартир в столице Татарстана. Общий же ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Также из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый с сентября по октябрь прошлого года жил на широкую ногу в одной из фешенебельных гостиниц в Казани. Правда, ничего не платил, злоупотребляя доверием администрации заведения. В итоге счет за все эти удобства превысил 635 тысяч рублей.

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