В Казани отопление заработало в 3,2 тысячах многоквартирных домах

Всего же в планах отопление запустить в почти 5,5 тысяч зданий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 26 сентября, в Казани стартовал отопительный сезон 2022/2023. По ситуации на вторник тепло уже подали в 3,2 тысячи многоквартирных дома. Что составляет 59,2% от этого жилого фонда. Всего же в планах отопление запустить в почти 5,5 тысяч зданий.

- Также тепло поступает в 726 объектов социальной сферы – это 85,3% от плана. Среди них 372 детских сада, 236 школ, 68 объектов здравоохранения и 17 учреждений культуры, - сообщают в комитете ЖКХ Исполкома города.

Отметим, что жители Казани по вопросам отопления могут обратиться по следующим телефонам:

- Комитет ЖКХ: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23 (ежедневно с 8.00 до 20.00);

- в систему «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.

- администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: +7(843)223-22-44 (круглосуточно);

- администрация Вахитовского и Приволжского районов: +7(843)223-21-11, доб.2305 (по будням с 9.00 до 18.00, перерыв – с 12.00 до 13.00);

- администрация Кировского и Московского районов: +7(843)223-29-99 (по будням с 9.00 до 18.00);

- администрация Советского района: +7(843)223-20-00 - добавочный 4110 и 4311 (по будням с 9.00 до 18.00, по субботам с 8.00 до 16.00, по воскресеньям с 9.00 до 18.00, перерыв – ежедневно с 12.00 до 13.00);

- Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99 (по будням с 9.00 до 18.00, перерыв – с 12.00 до 13.00).

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