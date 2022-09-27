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Общество27 сентября 2022 14:31

В Казани до 10 октября частично перекроют движение по улице Гвардейская

Это будет сделано из-за запланированных работ по обустройству сетей водоснабжения и канализации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Перекрывать будут в два этапа.

Перекрывать будут в два этапа.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Улицу Гвардейская в Казани решили перекрывать поэтапно. Причина тому – работы по подведению сетей водоснабжения и канализации к жилому дому.

Так, с 30 сентября по 3 октября нельзя будет проехать сразу по двум полосам дороги около дома №37, корпус 14 на улице Гвардейская. А с 7 по 10 октября там же движение ограничат по автобусной полосе и тротуару, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

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