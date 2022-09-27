С 4 октября возобновятся авиарейсы из Ярославля в Казань

Вылет из Ярославля запланирован по вторникам в 15:50. Фото: Иван ВИСЛОВ

Одна из авиакомпаний Татарстана объявила о возобновлении полетов из Ярославля в Казань. Они вновь стартуют с 4 октября.

Рейсы будут осуществляться по вторникам на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью в 50 человек. Вылет из Ярославля запланирован на 15:50. Время в полете составит 1 час 20 минут. В Казани судно будет приземляться около 17:10.

Напомним, что с 23 сентября возобновились авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск. Перелеты осуществляются два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

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