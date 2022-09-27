За два года число продавцов на маркетплейсах в Татарстане выросло в 100 раз

С 2020 по 2022 годы татарстанцы заработали на данных платформах около 25 миллиардов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 2020 по 2022 годы количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 100 раз. По последним данным, таковых насчитывается порядка 32 тысяч, заявил журналистам бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.

Он также отметил, что выручка татарстанских продавцов на маркетплейсах за два года составила около 25 миллиардов рублей.

По словам Абдулганиева, интернет-торговля продолжает бурно развиваться и становится механизмом роста экономики в целом. Татарстан же можно считать лидером по развитию данной сферы в Приволжском федеральном округе.

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