Умер Виктор Мартюгин, замдиректора кузнечного завода в Набережных Челнах

Причины смерти мужчины не уточняются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 27 сентября, умер замдиректора кузнечного завода в Набережных Челнах Виктор Мартюгин. Ему был 61 год.

Коллеги выражают слова соболезнования родным и близким покойного.

Известно, что Виктор Мартюгин устроился на «КАМАЗ» в 1983 году. За годы работы на предприятии он поднялся с должности инженера-конструктора до поста заместителя директора по развитию кузнечного завода. В 2014 году он стал «Почетным машиностроителем» Минпромторга России, сообщает корпоративное издание автогиганта.

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