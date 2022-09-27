В Казани на этапе Гран-при России выступит Камила Валиева

Спортсменка также примет участие на турнире в Москве. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На третьем этапе Гран-при России, которое состоится в Казани, в одиночном катании выступит фигуристка Камила Валиева. Соревнования будут проходить с 4 по 6 ноября во «Дворце спорта» на улице Московская, сообщает Федерации фигурного катания на коньках страны.

Известно, что помимо столицы Татарстана спортсменка выступит также на этапе Гран-при в Москве. Он будет проходить с 21 по 23 октября.

Отметим, что российская серия Гран-при по фигурному катанию включает в себя шесть турниров, которые проведут в Москве, Казани, Сочи, Самаре и Перми. Сумма призового фонда в сезоне 2022/2023 составит более 100 миллионов рублей.

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