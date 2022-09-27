Руководитель проекта «Реинжиниринг» Ханс Петер Мозер покинул татарстанский «КАМАЗ»

Вакантное место уже занял Булат Курбиев. Фото: kamaz.ru

Стало известно, что руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Ханс Петер Мозер покидает набережночелнинский завод. Он работал там с 2013 года, а теперь хочет попробовать себя в качестве независимого предпринимателя.

- Для меня лично это был неоценимый опыт – быть частью команды настоящих профессионалов, столь преданных своему делу, - приводит слова Мозера пресс-служба «КАМАЗа».

Освободившееся место уже занял Булат Курбиев. Ранее он был замруководителя проекта — директором по координации и контроллингу.

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