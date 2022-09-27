В Казани вышел из дома и пропал 17-летний парень

В Казани начались активные поиски 17-летнего парня, который вышел из дома 22 сентября и пропал. О его местонахождении не известно ничего до сих пор, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Юноша ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи он был одет в черно-серую джинсовую куртку, бежевую толстовку, черно-серые джинсы и коричневые кроссовки. С собой у парня был черный рюкзак.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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