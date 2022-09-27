Охват детей детсадами в Татарстане в 2021 году составил 71,7%

В 2021 году на тысячу детей в республике приходилось 713 мест в детсадах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2021 года в Татарстане детсадами охвачены 71,7% детей в возрасте от одного года до шести лет. Годом ранее показатель был выше и составлял 72,4%, сообщает Татарстанстат.

В 2021 году на тысячу детей в республике приходилось 713 мест в детсадах. При этом в дошкольных учреждениях работали 22 344 педагога.

Отметим, с 2017 по 2019 годы в регионе наблюдалось увеличение процента охвата детей детсадами. В 2017 этот показатель составлял 67%, в 2018 - 68,2%, в 2019 - 69,4%.

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