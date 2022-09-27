В Казани состоится полумарафон, который спортсмены пробегут в тюбетейках

Атлеты стартуют утром 9 октября от стадиона «Ак Барс Арена». Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 октября в шестой раз состоится Казанский национальный полумарафон. Атлеты стартуют в 8:00 возле стадиона «Ак Барс Арена». Их маршрут пройдет по мосту Миллениум, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима. Его участниками могут стать только совершеннолетние.

В то же время состоится забег для взрослых на 10 километров. Что касается детей, то 8 октября в новом IT-парке города организуют забег на 1,5 километра для ребят в возрасте от трех до 11 лет, а 9 октября - забег на три километра для подростков от 11 до 16 лет.

На данный момент принять участие в мероприятии планируют 4,5 тысячи человек. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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