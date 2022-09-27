Из Зеленодольска отправилась первая партия мобилизованных резервистов

Провожать мобилизованных пришли их семьи, друзья и коллеги. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В этот вторник, 27 сентября, отправились первые автобусы с резервистами, подлежащими частичной мобилизации объявленной в России.

- Я получил повестку в воскресенье вечером, принесли домой. Не испугался, ждал этого. Я служил в артиллерийских войсках и знаю, что мой опыт и навык пригодятся. Бегать не стал бы ни за что, если мужчины не встанут на защиту Родины, то кто? – цитирует одного из мобилизованных Андрея пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Провожать мобилизованных пришли их семьи, друзья и коллеги, а также глава района Михаил Афанасьев.

-Я горжусь каждым из вас, мы вместе, мы одна семья. Вы сегодня здесь, настоящие сыны своей Родины – ее сила и честь! По всем возникающим социальным вопросам заботу о ваших семьях мы берем на себя, это на моем личном контроле! Мы верим в вас и ждем дома! – сказал резервистам Афанасьев.

Для начала мобилизованные отправятся на полигон Казани, чтобы перед отправкой в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины пройти дополнительную подготовку.

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