ДУМ Татарстана собирает средства на покупку халяльных армейских сухпайков

Мусульманам разрешено участвовать в спецоперации на Украине. Фото: Рамиль ГАЛИ

Духовное управление мусульман Татарстана начало сбор средств для мобилизованных жителей республики, а также тех земляков, кто уже принимает участие в спецоперации на Украине. На собранные деньги планируется приобрести и отправить бойцам теплую одежду, аптечки, халяльные армейские сухие пайки и тушенку.

Реквизиты для перечисления средств можно найти на сайте ДУМ Татарстана. Вопросы по отправке гуманитарного груза принимаются по телефону: +7 (843) 225-33-22.

Напомним, ранее ДУМ Татарстана разрешило мусульманам принимать участие в спецоперации. Указ о частичной мобилизации не противоречит принципам и канонам Шариата, считают специалисты.

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