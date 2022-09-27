В Татарстане с начала 2022 года число вакансий в тяжелом машиностроении увеличилось на 24%

В данной сфере примерная заработная плата составит 67 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с начала 2022 года число вакансий в тяжелом машиностроении составило 4,6 тысяч. Этот показатель на 24% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

По данным исследования, в данной сфере можно найти варианты для рабочего и производственного персонала, для строителей и IT-специалистов. Примерная зарплата здесь составит 67 тысяч рублей.

При этом 25% работодателей оценивают положение компании в сфере машиностроения в ближайшей перспективе как негативное. А 36% считают, что положение стабильное и такой же процент придерживается положительной оценки.

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