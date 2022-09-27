Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 178 тысяч

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на вторник, 27 сентября, в Татарстан выявили 178 050 случаев COVID-19, в том числе 641 – за минувшие сутки. Также за сутки в республике госпитализировали 76 зараженных и выписали 986 переболевших вирусом человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в регионе смогли победить 168 861 человек. А вот скончались после заражения 2 004 человека.

По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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