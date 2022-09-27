Неверный пункт назначения: в Казани пассажир пырнул таксиста ножом за то, что тот не туда его привез

Таксист выжил, его вовремя госпитализировали.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего пассажира такси. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщают в следственном комитете Татарстана.

- Свою причастность к совершению этого преступления мужчина признал, но частично. Сейчас он находится под стражей. В настоящее время все материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения в суд, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в ночь на 4 июля обвиняемый в пьяном состоянии вызвал такси, чтобы отправиться в Вахитовский район Казани. Но ошибся и вместо этого указал в мобильном приложении поселок Кадышево в Авиастроительном районе города. Туда таксист и привез его. Когда водитель потребовал клиента оплатить поездку, тот, поняв, что приехал не туда, возмутился. Причем настолько, что достал нож и пырнул им таксиста в грудь, а также плечо.

Пока потерпевший истекал кровью, злоумышленник сбежал. Он спрятался в кустах, где лег спать. В дальнейшем его нашли и задержали полицейские. Раненый же таксист был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

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