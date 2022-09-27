«Горводзеленхоз» предложил в три раза дешевле благоустроить водные объекты Казани

Подрядчику предстоит очистить поверхность прудов и озер. Фото: Иван МАКЕЕВ

МУП трест «Горводзеленхоз» займется благоустройством городских водных объектов Казани. Победитель тендера предложил выполнить работы за 552 тысяч рублей, хотя заказчик выставил максимальную цену в 1,6 миллиона рублей.

Всего в конкурсе участвовали пять компаний. Две из них предложили цену на уровне начальной, но с разницей в рубль. Одна из заявок была отозвана в день окончания приема документов. Еще один претендент был готов выполнить предстоящие работы за 1,3 миллиона рублей.

"Горводзеленхозу" предстоит очистить поверхность восьми прудов и озер в Кировском и Ново-Савиновском районах, с последующим вывозом мусора на полигон ТБО и обрезку стеблей многолетних растений, растущих в водоемах. На все это у подрядчика есть срок до конца года. После окончания работ необходимо сделать фотоотчет.

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