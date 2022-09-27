В Казани решили сократить время работы пунктов вакцинации у станций метро

Привиться также можно в поликлиниках по месту жительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со вторника, 27 сентября, в Казани сократилось время работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Теперь медики там принимают с 8:00 до 18:30, а не до 19:00, как это было раньше.

За последние две недели от коронавируса там привились более трех тысяч горожан, а от гриппа - около 4,2 тысячи, сообщают в Управлении здравоохранения города.

Отметим, привиться также можно в поликлиниках по месту жительства и мобильном пункте в торговом центре «Южный». В ночное время работает точка в горбольнице №7 по улице Чуйкова.

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