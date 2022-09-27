В результате ДТП с мопедом в Азнакаевском районе Татарстана пострадал подросток

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в поселке городского типа Актюбинский.
Фото: МВД по РТ
Около 20:18 в понедельник, 26 сентября, на перекрестке улиц Губкина и Ленина в поселке городского типа Актюбинский столкнулись автомобиль «Лада-211440» и мопед. За рулем последнего находился 13-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.
По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем легковушки решила повернуть налево, но не уступила дорогу мопеду, который ехал по встречке.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МВД по РТ
В результате ДТП подросток получил травму ноги. Он был госпитализирован в МСЧ ПАО «Татнефть» в Альметьевске.
- Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются, - говорят в прокуратуре Татарстана.
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