В результате ДТП с мопедом в Азнакаевском районе Татарстана пострадал подросток

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в поселке городского типа Актюбинский. Фото: МВД по РТ

Около 20:18 в понедельник, 26 сентября, на перекрестке улиц Губкина и Ленина в поселке городского типа Актюбинский столкнулись автомобиль «Лада-211440» и мопед. За рулем последнего находился 13-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем легковушки решила повернуть налево, но не уступила дорогу мопеду, который ехал по встречке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по РТ

В результате ДТП подросток получил травму ноги. Он был госпитализирован в МСЧ ПАО «Татнефть» в Альметьевске.

- Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются, - говорят в прокуратуре Татарстана.

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