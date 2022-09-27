Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 6:05

В результате ДТП с мопедом в Азнакаевском районе Татарстана пострадал подросток

Парень находился за рулем, несмотря на то, что у него нет водительского удостоверения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в поселке городского типа Актюбинский.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в поселке городского типа Актюбинский.

Фото: МВД по РТ

Около 20:18 в понедельник, 26 сентября, на перекрестке улиц Губкина и Ленина в поселке городского типа Актюбинский столкнулись автомобиль «Лада-211440» и мопед. За рулем последнего находился 13-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем легковушки решила повернуть налево, но не уступила дорогу мопеду, который ехал по встречке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МВД по РТ

В результате ДТП подросток получил травму ноги. Он был госпитализирован в МСЧ ПАО «Татнефть» в Альметьевске.

- Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются, - говорят в прокуратуре Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram