Средний размер пенсии в Набережных Челнах превышает 17,9 тысячи рублей

14 местным жителям перевалило за 100 лет. Фото: Рамиль ГАЛИ

Стало известно, что средний размер пенсии в Набережных Челнах составляет 17 940 рублей. Местным пенсионерам также полагаются субсидии на плату за жилье и коммунальные услуги, на общественный транспорт и услуги связи, а также федеральные льготы и санитарно-курортное лечение.

По данным на конец сентября, в городе проживают 150 тысяч пенсионеров, 129 тысяч из которых - пенсионеры по возрасту, а более шести тысяч - пенсионеры по инвалидности. Также в татарстанском автограде зарегистрированы 872 ветерана Великой Отечественной войны.

14 местным жителям перевалило за 100 лет. Самая старшая из них Василиса Шахматова, которой 104 года, говорят власти Набережных Челнов.

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