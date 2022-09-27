Очисткой территории занимается турецкая компания Enka. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Татарстане демонтируют конструкции на стройплощадке Заинской ГРЭС, где планировалось построить парогазовую установку. Там также засыпают смонтированные фундаменты сооружений. Очисткой территории занимается подрядчик по строительству – турецкая компания Enka.

Однако в «Татэнерго» не собираются отказываться от проекта, сообщает «БИЗНЕС Online». Сейчас компания ищет поставщика хороших газовых турбин, так как прошлый – американский General Electric – отказался от сотрудничества.

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