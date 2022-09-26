Из Чувашии отправилась первая партия мобилизованных резервистов

Мобилизованные отправились на службу под звуки духового оркестра. Фото: скриншот с видео

Из Чувашии после объявления в России частичной мобилизации в связи с проводимой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в воинские части отправилась первая партия резервистов.

В пути их обеспечат питанием, а по прибытию их поставят на полное довольствие. По мере формирования новых команд мобилизованных их отправка в воинские части будет продолжена.

- Частичная мобилизация требует слаженной работы и серьезной концентрации каждого на своем месте. К сожалению, есть моменты и инциденты, когда должностные лица на территории отдельных муниципалитетов проявляют недостаточную внимательность. Поэтому мной принято решение взять на личный контроль все поступающие от граждан жалобы, - заявил на своем еженедельном совещании глава Чувашии Олег Николаев. - Будем на каждое обращение реагировать, разбираться, насколько адекватно, обоснованно действуют те или иные должностные лица. Пока здесь есть над чем поработать. Оперативная реакция позволит некоторые негативные процессы гасить на корню.

Николаев дал поручение фиксировать все инциденты и жалобы, чтобы в кратчайшие сроки рассматривать их. Отметим, по вопросам частичной мобилизации можно обратиться по телефону 122.

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