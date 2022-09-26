Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре и заморозках на этой неделе

Осадки прекратятся только 1 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

На погоду в республике оказывает активный циклон, который сместился с юго-востока. Она существенно ухудшилась, отмечает Гидрометцентр Татарстана.

Так, по его прогнозам, во вторник, 27 сентября, в регионе из-за близости атмосферных фронтов местами пройдет небольшой дождь, а ночью и утром в отдельных районах возможен туман. При этом днем температура воздуха ожидается в пределах от +8 до +13 градусов.

В последующие дни на Татарстан свое влияние окажет атмосферные фронты западного циклона. Поэтому ожидается холодная дождливая погода.

Так, в среду, 28 сентября, в республике повсеместно пройдут дожди. Также в отдельных районах прогнозируется сильный ветер до 20 м/с. Ночью в воздухе и на почве возможны слабые заморозки, а днем будет от +5 до +10 градусов.

В четверг и пятницу (29-30 сентября) все так же ожидаются дожди, а местами с сильным порывистым ветром. Температура воздуха днем будет в пределах от +5 до +11 градусов.

Осадки прекратятся только 1 октября. Тогда станет немного теплее – днем от +10 до +15 градусов.

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