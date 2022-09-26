Житель Казани на глазах приставов попытался сбить машиной женщину из-за долга в 200 тысяч рублей

Несмотря на все выходки автовладельца, машину все же арестовали. Фото: УФССП Татарстана

В Татарстане на трассе столкнулись две легковушки – водители не захотели уступить друг-другу дорогу. За что поплатились оба. Их признали виновными в произошедшем ДТП. И если по делу одного из них судебный процесс все еще идет, то другой участник аварии по решению Фемиды уже должен выплатить другой стороне почти 200 тысяч рублей.

Мужчина – житель Казани, игнорировал предупреждения приставов о своевременной оплате долга. В итоге к обозначенной выше сумме ему добавили еще и 12,5 тысяч рублей исполнительного сбора. А позже и вовсе вынесли постановление об аресте принадлежащего должнику автомобиля Subaru Impeza.

Вот только саму иномарку надо было еще найти. Должник скрывал информацию о своей машине. И тут пристав выяснил, что мужчине надо пройти в одном из автосервисов судебную экспертизу. Там его и встретили вместе с автомобилем. Причем пристав пришел с тем, кому должен был мужчина – женщина-водитель с родственниками.

- Должник набросился на них и даже порвал куртку одному из членов семьи, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

Мало того, не желая отдавать свою машину под арест, мужчина попытался даже сбить женщину, которой должен. Тем не менее иномарку приставы все равно арестовали. Если ее владелец не выплатить весь долг в течение 10 дней, то машину пустят с молотка. Также, мужчине еще и придется ответить перед законом за свое поведение в автосервисе.

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