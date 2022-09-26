В Чувашии медик поверила в существование «ковидных выплат» и лишилась 125 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Чебоксар обратилась 52-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Несмотря на то, что сама она является медиком, потерпевшая поверила в существование «ковидных выплат», о которых ей в сообщении рассказали аферисты. Она сфотографировала все свои банковские карты и передала эти фотографии злоумышленникам, равно как последовавшие следом смс-пароли.

- После каждой передачи информации, горожанке поступали сообщения о списании денежных средств. Это не смущало женщину, - говорят в пресс-службе УМВД по Чебоксарам.

В итоге мошенникам удалось похитить у женщины 125 тысяч рублей. Конечно, никаких «ковидных выплат» она не получила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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