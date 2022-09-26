1 октября пожилые жители Казани смогут бесплатно посетить бани, музеи и зооботсад

В столице Татарстана также продолжает работу проект «Жизнелюб» с бесплатными курсами для пенсионеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 октября в Казани отметят День пожилых людей. В этот день пенсионеры смогут бесплатно посетить музеи Василия Аксенова, Александра Мазитова, Баки Урманче, Галерею-студию Ильдара Зарипова, казанский зооботсад «Река Замбези» и бани №№ 5, 9, 10 и 12. Об этом сообщила замруководителя Исполкома города Гузель Сагитова.

Кроме того, национальный музей Татарстана подготовил для пожилых посетителей специальную программу «Судьбы прекрасные мгновенья» с тематическими экскурсиями, музыкальными лекциями, театрализованными представлениями и мастер-классами.

Праздничные мероприятия в рамках Дня пожилых людей будут проходить в столице Татарстана вплоть до 10 числа.

Ранее сообщалось, что в Казани продолжает работу проект «Жизнелюб». Пенсионеры могут посещать бесплатные курсы по 13 направлениям, среди которых есть вокал, китайский язык, нейробика и садоводство.

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