В Казани приставы арестовали у мужчины грузовик из-за долгов в 200 тысяч рублей

Большегруз был обнаружен приставами у дома должника. Фото: Алексей ФОКИН

Житель Кировского района Казани задолжал порядка 200 тысяч рублей по налогам. В связи с этим, судебные приставы арестовали его грузовик марки Renault, который был припаркован у дома должника.

Машину мужчине вернут, лишь если он погасит задолженность. В противном случае ее реализуют с торгов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

Напомним, ранее другому жителю Казани пришлось возвращаться домой пешком из-за огромных долгов супруги. Дело в том, что по дороге его остановили приставы, которые арестовали иномарку.

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