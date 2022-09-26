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Происшествия26 сентября 2022 12:11

В Марий Эл водитель бросил своего пострадавшего пассажира на месте ДТП

Теперь личность мужчины устанавливают полицейские
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
«ВАЗ-2111» съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

«ВАЗ-2111» съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 20:20 в воскресенье, 25 сентября, на третьем километре автодороги «Кулаково-Четнаево» в Горномарийском районе автомобиль «ВАЗ-2111» съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительным данным, водитель легковушки двигался на высокой скорости и не справился с управлением. С места ДТП он поспешил скрыться, несмотря на то, что его пассажир пострадал.

Травмированному 31-летнему мужчине потребовалась госпитализация. На момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности и был пьян.

- Проводится административное расследование, устанавливается личность водителя, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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