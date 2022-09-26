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Происшествия26 сентября 2022 11:39

В Татарстане бездомный признался в избиении собутыльника до смерти по пьяни

Мужчины работали вместе на ферме в селе Ташкирмень
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства преступления устанавливаются.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: Алексей ФОКИН

33-летнего бездомного подозревают в избиении знакомого до смерти в селе Ташкирмень Лаишевского района. По версии следствия, мужчины вместе работали на ферме, а вечером 23 сентября решили выпить. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

Утверждается, что в ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего и ушел спать. Проснувшись, он понял, что приятель мертв, ударил его еще пару раз и вытащил тело на улицу. Там труп обнаружили другие работники фермы.

Свою вину бездомный признал.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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