Александр Борисов уходит с поста директора казанского IT-парка

Борисов переходит на работу в новое место. Фото: tatarstan.ru

Стало известно, что Александр Борисов покидает пост директора казанского IT-парка и переходит на другое место работы. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен его первый заместитель Руслан Власов, сообщает «Татар-информ».

Причины смены места работы Борисова не уточняются.

СПРАВКА КП

Александр Борис родился в 1983 году в Красноярске. До 2012 года работал разработчиком, после чего возглавил собственную компанию. В 2019 году стал руководителем центра технологических компетенция в Иннополисе, а в 2020 - директором казанского IT-парка.

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