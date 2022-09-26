Назмиева уже представили новому коллективу. Фото: e-nkama

В понедельник, 26 сентября, врио руководителя Исполкома Нижнекамска стал Камиль Назмиев. Об этом в ходе совещания официально заявил новоиспеченный мэр города Рамиль Муллин.

Отметим, что бывший руководитель Исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков скончался 28 августа на 45-м году жизни. Назначая на эту должность нового человека Муллин выразил слова благодарности и скорби в адрес покойного.

СПРАВКА КП

До 2015 года Камиль Назмиев возглавлял Мензелинский педагогический колледж. Затем занимал должность замглавы, а после и главы Исполкома Мензелинского района республики.

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