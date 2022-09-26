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Общество26 сентября 2022 11:00

В Казани заработали телефоны горячих линий по вопросам пуска тепла

Отопление жилых домов города началось 26 сентября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вопросы также можно дать непосредственно в районные администрации.

Вопросы также можно дать непосредственно в районные администрации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани заработали телефоны горячей линии по вопросам пуска теплоснабжение. На вопросы горожан отвечают специалисты Комитета жилищно-коммунального хозяйства города. Связаться с ними можно по номерам: +7 (843) 590-96-22 и +7 (843) 590-96-23.

Также интересующие людей вопросы по данной теме можно адресовать службе поддержки «Открытая Казань» (236-41-23) или непосредственно районным администрациям.

В 343 детских садах, 180 школах и 26 медучреждениях тепло уже дали. Отопление жилых домов же началось 26 сентября, говорят власти столицы Татарстана.

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