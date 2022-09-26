В Татарстане за сутки выявили 683 случая коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 683 новых случая COVID-19, госпитализировали 39 зараженных и выписали 683 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 26 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 177 409 человек, 167 875 из которых на данный момент выздоровели, а 2 004 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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