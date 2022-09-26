Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан оставаться дома при первых признаках COVID-19

В первую очередь это касается тех, кто работает в больших коллективах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан уходить на больничный и оставаться дома при первых симптомах COVID-19. По его словам, так можно избежать распространения вируса в рабочем коллективе и городе.

Так, 26 сентября в ходе совещания Магдеев заявил, что в татарстанском автограде имеется все необходимые для профилактики и лечения болезни препараты, а также опыт работы с COVID-19. Поэтому важно своевременно обратиться к медикам. Также в городе продолжают делать прививки против COVID-19.

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