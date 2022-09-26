Татарстан получит дополнительные деньги из госбюджета на строительство жилья

Эти средства изначально планировалось потратить в 2023 и 2024 годах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что Татарстан наряду с рядом других регионов России получит дополнительные средства на строительство жилья. Всего 12 субъектам на эти цели в опережающем порядке выделят около 6,3 миллиарда рублей. Это те средства из федерального бюджета, которые планировалось потратить в 2023 и 2024 годах.

Отметим, что кроме Татарстана деньги получат: Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Орловская, Тульская, Костромская, Липецкая и Самарская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Удмуртия, сообщается на сайте правительства страны.

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