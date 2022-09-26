Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 8:17

Татарстан получит дополнительные деньги из госбюджета на строительство жилья

12 регионам страны будет направлено в общей сложности 6,3 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Эти средства изначально планировалось потратить в 2023 и 2024 годах.

Эти средства изначально планировалось потратить в 2023 и 2024 годах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что Татарстан наряду с рядом других регионов России получит дополнительные средства на строительство жилья. Всего 12 субъектам на эти цели в опережающем порядке выделят около 6,3 миллиарда рублей. Это те средства из федерального бюджета, которые планировалось потратить в 2023 и 2024 годах.

Отметим, что кроме Татарстана деньги получат: Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Орловская, Тульская, Костромская, Липецкая и Самарская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Удмуртия, сообщается на сайте правительства страны.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram