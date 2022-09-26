На выезде из Куюков в сторону Казани образовалась большая пробка

Кроме того, движение было затруднено к селу Сокуры Лаишевского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С утра в понедельник, 26 сентября на выезде из деревни Куюки Пестречинского района в сторону Казани образовалась пробка протяженностью около двух километров. Также движение было затруднено на трассе Р-239 к селу Сокуры Лаишевского района.

По данным на 11:30 движение на всех этих дорогах нормализовалось. Однако наблюдаются пробки уже на центральных улицах столицы Татарстана. Об этом сообщают «Яндекс.Карты».

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