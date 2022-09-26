Мэр дал ответственным лицам указание быть в режиме диалога с горожанами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 сентября, в многоквартирные дома Набережных Челнов начало поступать тепло. Все квартиры будут согреты в течение ближайших трех дней, заявил в ходе совещания мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что особенно важно подать отопление в квартиры, где живут дети, пенсионеры и лежачие больные. Он дал ответственным лицам указание быть в режиме диалога с местными жителями.

Напомним, ранее Минстрой Татарстана предупреждал о том, что за отопление зимой придется платить больше.

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