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Общество26 сентября 2022 7:42

В квартиры жителей Набережных Челнов начало поступать тепло

Процесс запуска отопления в многоквартирных домах займет три дня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мэр дал ответственным лицам указание быть в режиме диалога с горожанами.

Мэр дал ответственным лицам указание быть в режиме диалога с горожанами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 сентября, в многоквартирные дома Набережных Челнов начало поступать тепло. Все квартиры будут согреты в течение ближайших трех дней, заявил в ходе совещания мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что особенно важно подать отопление в квартиры, где живут дети, пенсионеры и лежачие больные. Он дал ответственным лицам указание быть в режиме диалога с местными жителями.

Напомним, ранее Минстрой Татарстана предупреждал о том, что за отопление зимой придется платить больше.

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