В Набережных Челнах призывная комиссия переедет в ДК «КАМАЗ» и будет работать ежедневно

Для военнообязанных там создадут все условия для комфортного прохождения проверки документов и собеседования. Фото: Александр ГЛУЗ

В Набережных Челнах призывная комиссия сменит свое прежнее местонахождение и режим работы. Теперь она будет располагаться во дворце культуры «КАМАЗ» и работать ежедневно. Об этом в ходе совещания заявил мэр города Наиль Магдеев.

Все дело в объявленной в России частичной мобилизации. В ДК «КАМАЗ» для призывников создадут все условия для комфортного прохождения проверки документов и собеседования, чего нельзя сделать в прежнем здании.

Курировать процесс мобилизации в татарстанском автограде будет руководитель местного Исполкома Фарид Салахов.

Напомним, в выходные из города отправились первые два автобуса с 74 мобилизованными горожанами. Среди призывников оказался известный педиатр Николай Зотов.

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