Военкомом Нижнекамского района стал Газинур Ситдиков

Ранее он был в статусе исполняющего обязанности. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского района

Военным комиссаром Нижнекамска и Нижнекамского района стал Газинур Ситдиков, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Об этом в ходе еженедельного совещания в местном Исполкоме в понедельник, 26 сентября, заявил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

- Вы заступили на пост в непростое время. Те задачи, которые перед нами ставит руководство республики и страны, мы должны достойно выполнить, - отметил Муллин, обращаясь к Ситдикову.

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