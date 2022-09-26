В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы и не давал проехать трамваю

На место были вызваны полицейские. Фото: Александр ГЛУЗ

В выходные в Набережных Челнах мужчина лег на трамвайные рельсы на перекрестке проспекта Мусы Джалиля и улицы Батенчука. Тем самым он на время остановил движение общественного транспорта, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, водитель подъехавшего трамвая не стал самостоятельно оттаскивать мужчину с путей, а вызвал на место полицию. После того, как на место прибыли правоохранители, движение транспорта удалось восстановить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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