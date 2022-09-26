Казанский «Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче КХЛ со счетом 3:2

Особенно казанцам удался первый и третий периоды. Фото: ХК «Ак Барс»

В воскресенье, 25 сентября, на казанском стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч КХЛ между «Ак Барсом» и челябинским «Трактор». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в первом периоде открыл нападающий «барсов» Кирилл Панюков, но после перерыва гости забросили сразу две шайбы. В третьем периоде защитник Вячеслав Войнов и нападающий Станислав Галиев смогли принести казанцам победу.

- Было хорошее начало, хорошие скорости и в первом периоде, и в третьем, - отметил после встречи главный тренер победителей Олег Знарок.

В данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» же расположился на десятой строке.

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