Мэр Набережных Челнов объяснил, почему повестки пришли людям старше 50 лет

Все должно быть организовано четко и по-деловому, заявил градоначальник. Фото: nabchelny.ru

После того, как в России была объявлена частичная мобилизация, повестки среди прочих стали получать люди старше 45 и даже 50 лет. Мэр Набережных Челнов объяснил, что мобилизовывать их никто не будет, так как в этом сейчас нет необходимости.

- Приглашать повестками людей старше этого возраста необходимо для сверки, но не сегодня и не сейчас <…> Их можно приглашать в выходные дни. Они в рамках этого указа не могут быть призваны. Все должно быть четко организовано, по-деловому, это мое поручение такое, - цитируют градоначальника cheny-biz.

Напомним, первые два автобуса с 74 мобилизованными горожанами отправилась 24 сентября. Среди призывников оказался известный в татарстанском автограде педиатр Николай Зотов.

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