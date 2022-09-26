В Набережных Челнах молодые люди посреди дня выкрутили видеокамеру в салоне автобуса

Парня и девушку в этот момент засняла другая камера. Фото: скриншот

В Набережных Челнах двое молодых людей – парень и девушка - выкрутили камеру видеонаблюдения, которая была установлена в салоне автобуса №22. Инцидент произошел около двух часов дня в воскресенье, 25 сентября, сообщают «Челнинские известия».

На опубликованных в сетях кадрах видно, как девушка оглядывается по сторонам, пока юноша выкручивает камеру. Молодых людей не смущает тот факт, что в салоне помимо них находятся и другие пассажиры.

В сети ребятам предложили вернуть камеру по адресу: улциа Лермонтова, 54 до утра 26 числа. В противном случае будет написано заявление в полицию.

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