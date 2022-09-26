В Набережных Челнах открыли мемориальную доску рок-звезде Александру Барыкину

Одна из его песен, к слову, так и называется - «Набережные Челны». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В СНТ «Сосновый бор», что в Набережных Челнах, открыли мемориальную доску рок-музыканту Александру Барыкину. Она появилась на фасаде дома №36 по улице Прикамской, где артист некогда останавливался во время гастролей и писал свои хиты. К слову, одна из его песен так и называется - «Набережные Челны».

В этот же день в местном кафе организовали вечер памяти. В нем среди прочих принял сын Александра Барыкина - Георгий.

СПРАВКА КП

Александр Барыкин - советский и российский певец, музыкант, композитор и продюсер. Его называют «отцом русского регги», хотя его творческий багаж состоит из десятки альбомов и сотни песен в разных жанрах - от рока до поп-музыки. Самые известные песни музыканта - «Остров», «Букет», «Аэропорт», «Спасательный круг».

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