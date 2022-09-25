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Общество25 сентября 2022 11:10

В Казани на две недели ограничат движение по улицам Ахтямова и Тукая

Все дело в обустройстве трассы электрокабеля к одному из домов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Дорога и тротуары будут вновь открыты 10 октября.

Дорога и тротуары будут вновь открыты 10 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 25 сентября, в Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Ахтямова и Тукая. Речь идет об участке дороги у здания №18 по улице Тукая, а также местном проезде и тротуаре у дома №18а по улице Ахтямова.

Все дело в обустройстве трассы электрокабеля к одному из жилых домов. Ограничения будут действовать до 10 октября, говорят в Исполкоме города.

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