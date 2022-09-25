Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 176 тысяч

Коллективный иммунитет местного населения к болезни все еще составляет 3,9%.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки вирус подтвердился у 783 человек. Вместе с тем госпитализированы в республике были 62 зараженных, а выписаны 1 038 переболевших, сообщает в воскресенье, 25 сентября, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
С начала пандемии в регионе выявили 176 726 случаев коронавируса. По последним данным, 167 192 заболевших выздоровели, а 2 004 - скончались.
Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 остается на отметке в 3,9%.
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