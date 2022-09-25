В результате ДТП на улице Строителей в Йошкар-Оле пострадал ребенок

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 10:30 в воскресенье, 25 сентября, у дома №43 по улице Строителей в Йошкар-Оле столкнулись Vortex и FORD. По предварительным данным, водитель первого авто выезжал со двора, но не пропустил иномарку, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП пострадал семилетний пассажир Vortex, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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